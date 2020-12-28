На трассе под Новой Лялей произошло смертельное ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

На 287 км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошла авария с участием двух автомобилей. Водители транспортных средств госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один пассажир скончался.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21101", двигался со стороны Екатеринбурга. Не обеспечив контроль за движением машины он выехал на встречную трассу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.

Водители обоих транспортных средств были госпитализированы в Новолялинскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажир Hyundai Solaris, который находился на заднем сидении, скончался на месте ДТП. По предварительной информации, это был главный врач Серовского противотуберкулёзного диспансера Владимир Павлов.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Кроме того, опьянения у водителей не было установлено.