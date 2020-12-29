Ехали к родственникам: на трассе Екатеринбург - Тюмень в аварию попала семья из пяти человек, один из них погиб

Иномарка налетела на дорожное ограждение. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Накануне вечером на трассе Екатеринбург - Тюмень иномарка налетела на дорожное ограждение. В результате аварии погибла 43-летняя женщина.

Инцидент произошёл около 19:00 на 239-м км трассы, в Талицком районе. 43-летний мужчина, находившийся за рулём Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны Екатеринбурга, пошёл на опережение грузовика. При этом он не обеспечил постоянный контроль за дорогой и наехал на ограждение, разделяющее транспортные потоки.

ДТП унесло жизнь пассажирки автомобиля - супруги водителя. Она находилась на заднем сиденье машины слева, была пристёгнута ремнём безопасности. В салоне также находились три дочери супругов. Ни они, ни сам водитель в результате происшествия не пострадали.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, одна из девочек - годовалая - находилась на заднем сиденье посередине, она перевозилась без детского удерживающего устройства. По счастливой случайности ребёнок остался цел. За нарушение перевозки детей на водителя составлено постановление по п.п. 22.9 ПДД РФ ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекторы установили, что стаж вождения мужчины составляет восемь лет. Ранее он семь раз привлекался к административной ответственности. В момент аварии он не был пьян. Также известно, что семья, попавшая в аварию, живёт в Екатеринбурге. Водитель рассказал, что вместе с супругой и детьми он направлялся к родственникам в Новосибирскую область. Он пояснил, что, двигаясь по своей полосе, не заметил дорожных знаков ограничения скорости и дорожных работ, но увидел, как грузовик стал смещаться влево, и, не справившись с управлением, врезался в дорожное ограждение.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что на свердловских трассах сейчас складывается неблагоприятная обстановка в связи с выпавшим снегом и неудовлетворительным качеством уборки снега обслуживающими организациями. Поэтому водителям следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал до других транспортных средств, не допускать резких манёвров, торможений и перестроений. Тем, кто имеет небольшой опыт вождения, рекомендуют и вовсе отказаться от поездок.

Напомним, вчера в Свердловской области произошла ещё одна смертельная авария, на287-м км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Водители транспортных средств госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один пассажир скончался.