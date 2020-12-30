СКР возбудил против Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве

Алексей Навальный сейчас находится в Берлине после лечения в одной из клиник. Фото: из Instagram Алексея Навального

Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и иных причастных лиц.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится на сайте СКР.

По данным следствия, для некоммерчиских организаций (Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки СМИ "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "ШТАБ") с физлиц были собраны 588 млн рублей. Алексей Навальный, являясь руководителем организаций, и другие лица потратили 356 млн из этой суммы на личные цели – покупку личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдых за границей). В СКР заключили, что собранные с граждан средства были похищены.

Напомним, что Алексей Навальный сейчас находится в Берлине. В августе этого года главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.