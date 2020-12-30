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Общество / Происшествия
30 декабря 2020, 12:03

В свердловском посёлке из горящего здания библиотеки эвакуировались 30 человек

здание библиотеки

Огнеборцы спасли двоих человек, вытащив их из окна второго этажа и спустив по трёхколенной лестнице. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В посёлке Кедровое под Верхней Пышмой загорелось здание сельской библиотеки-клуба, расположенное на ул. 40 лет Октября, 14. Площадь пожара составила около 50 "квадратов".

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:09. На место происшествия выехали порядка 30 спасателей на 10 спецмашинах.

Огнеборцы спасли двоих человек, вытащив их из окна второго этажа и спустив по трёхколенной лестнице. Ещё 30 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших не поступало.

В 10:43 пожарные локализовали огонь, в 10:47 - ликвидировали открытое горение. В настоящее время огнеборцы продолжают работать на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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