В Екатеринбурге поймали похитителя кассового аппарата из оружейного магазина

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам. Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, укравшего кассовый аппарат из оружейного магазина. Подозреваемый уже признался в похищении.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, задержать злоумышленника удалось по горячим следам. Сообщение о том, что в оружейно-рыболовном центре на ул. Бориса Ельцина разбито витражное окно, поступило от оперативного дежурного городского отдела полиции № 9 в ночь на 30 декабря.

Прибывший на место происшествия экипаж группы задержания Росгвардии вызвал следственно-оперативную группу ОВД и директора магазина. В ходе осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что из магазина похищен кассовый аппарат.

Приметы подозреваемого удалось установить по записям камер видеонаблюдения. 18-летнего молодого человека, похожего на похитителя, задержали в одном из домов на ул. Папанина. Молодого человека передали в полицию для дальнейшего разбирательства.