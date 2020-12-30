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30 декабря 2020, 17:50

В результате миномётного удара по аэропорту в Йемене погибли почти 30 человек

Аэропорт в Йемене

Две мины попали в зал прилёта, откуда валит густой дым, а ещё одна мина - на взлётно-посадочную полосу. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Al Arabiya.

Во время прилёта министров нового правительства Йемена в Аден в аэропорту разорвались три миномётных снаряда. В результате атаки погибли 27 человек.

"При атаке на аденский аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения", - передаёт слова представитель правительства Йемена телеканал Al Hadath.

По предварительным сведениям, члены правительства страны не пострадали, так как в момент миномётного удара они ещё находились в самолёте. После происшествия всех членов кабмина перевезли в президентский дворец "Эль-Маашик" под усиленной охраной, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, две мины попали в зал прилёта, откуда валит густой дым, а ещё одна мина - на взлётно-посадочную полосу.

Областная газета Свердловской области

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