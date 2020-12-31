В Свердловской области насмерть сбили 17-летнего пешехода, перебегавшего на красный

В Свердловской области насмерть сбили 17-летнего пешехода, перебегавшего на красный. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Автомобиль сбил 17-летнего свердловчанина, который выбежал на запрещающий сигнал светофора. Смертельное ДТП произошло в Кушве.

Установлено, что авария произошла на регулируемом перекрёстке Горняков – Строителей накануне. Под колёса автомобиля Mazda попал подросток, выбежавший на запрещающий сигнал светофора перед близко идущим транспортным средством. Световозвращающие элементы на верхней одежде молодого человека отсутствовали.

В результате ДТП 17-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Ранее подросток к административной ответственности не привлекался, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что водитель, находившийся за рулём Mazda, имеет стаж вождения 40 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался два раза. Проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение не выявлено.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлена личность погибшего. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.