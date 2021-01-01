В новогоднюю ночь свердловские огнеборцы спасли человека из горящей квартиры

На место происшествия выехали 11 огнеборцев на трёх пожарных машинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В новогоднюю ночь в Каменске-Уральском произошёл пожар в пятиэтажке на улице Каменская. В горящей квартире на третьем этаже спасатели обнаружили пострадавшего.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2:05. На место происшествия выехали 11 огнеборцев на трёх пожарных машинах. На человека, которого нашли в охваченной огнём квартире, надели маску дыхательного аппарата. По лестничным маршам его вывели на улицу. Там его передали бригаде скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар удалось потушить за две минуты. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В результате произошедшего повреждения получило домашнее имущество.