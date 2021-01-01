В результате взрыва на свердловском предприятии погибли двое рабочих

Ещё один человек получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Фото: Галина Соловьёва

В результате взрыва на частном предприятии в Алапаевске погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, несчастный случай произошёл 31 декабря. Причиной взрыва стала разгерметизация бочки с перегретым паром. Это привело к гибели двоих человек. Ещё один рабочий получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Алапаевская городская прокуратура в связи с произошедшим организовала проверку. По итогам этой проверки будет дана правовая оценка соблюдения организацией требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи осмотрели место происшествия, направили тела умерших на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти. В настоящее время допрашиваются свидетели, истребуются интересующие следствие документы о проводившихся на предприятии работах и иная документация.