В Карпинске ночью из пожара спасли более 10 человек

В горящей квартире пожарными была обнаружена пострадавшая. Медика оказывают ей помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 3 января в Карпинске полыхал двухэтажный дом на Луначарского. Из горящей квартиры спасена женщина с помощью маски дыхательного аппарата. Ещё 12 жильцов, в том числе двое детей были эвакуированы по лестничным маршам.

Установлено, что горели пол, межэтажное перекрытие и домашнее имущество в квартире на первом этаже. Сообщение о возгорании двухэтажки поступило в диспетчерскую после полуночи. 12 спасателей справились с огнём в течение двух минут. Площадь пожара составила 2 кв. м.

"В горящей квартире пожарными была обнаружена пострадавшая. На неё пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали на улицу, где она была передана медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что в третью ночь года в регионе горели также садовый дом в Нижнем Тагиле, бани в с. Покровское и п. Верх-Невинский, дом в с. Полдневная. Пострадавших там нет.