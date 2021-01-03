В Екатеринбурге полыхал Volkswagen

С начала 2021 год это первое возгорание автомобиля в столице Урала. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 3 января горел Volkswagen Caddy. Инцидент произошёл на ул. Студенческая.

Сообщение о возгорании иномарки поступило в диспетчерскую в 1:27. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. Установлено, что в результате на площади 1 кв. м. оказались повреждены кузов и салон Volkswagen Caddy", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что с начала 2021 год это первое возгорание автомобиля в столице Урала.

Минувшей ночью неспокойно было также в Карпинске. Там спасатели спасли из горящей двухэтажки более 10 человек.