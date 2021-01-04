В Екатеринбурге такси парализовало движение трамваев

Инцидент парализовал движение трамваев в сторону из центра. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге произошло ДТП с такси. Машину вынесло на трамвайные рельсы в районе Малышева, 160.

Инцидент парализовал движение трамваев в сторону из центра. Кроме того, собралась небольшая пробка.

"Такси не смогло самостоятельно съехать с рельсов. На Малышева 7 автомобилей встали на "аварийку", некоторые водители попытались помочь оттащить машину с трамвайного маршрута", - рассказали "Облгазете" очевидцы.

Добавим, что, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", дорожные заторы в столице Урала 4 января составляют три балла.