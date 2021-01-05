Свердловские спасатели помогли выйти из леса заблудившимся лыжникам

Они заблудились в районе одного из участков Таватуйского охотхозяйства. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале сотрудники МЧС и полиции помогли екатеринбургским лыжникам выйти из леса. Они заблудились в районе одного из участков Таватуйского охотхозяйства.

Два лыжника из Екатеринбурга прибыли на железнодорожную станцию Будка 4 января и отправились оттуда на лыжах по лесному массиву в сторону станции Исеть. Через несколько часов, около 18:30, они поняли, что заблудились и позвонили на единый номер экстренных служб - "112".

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, заплутавшие лыжники по телефону передали геоданные о своём местонахождении невьянским огнеборцам, которые помогли им сориентироваться и направили лыжников к посёлку Аять. Весь путь до населённого пункта спасатели держали связь с мужчинами, а к 19:53 лыжники вышли к посёлку, где их встретили сотрудники МЧС. После этого екатеринбуржцы самостоятельно отправились домой.

В операции участвовали три сотрудника МЧС и один полицейский.

Спасатели напоминают, что перед отправлением в лес необходимо внимательно изучить местность и метеоусловия. Планировать прогулку нужно в дневное время суток. Перед поездкой рекомендуется предупредить родственников, зарядить мобильный телефон, взять с собой навигатор, спички и свисток.