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6 января 2021, 01:09

В Екатеринбурге на ЖБИ съехались пожарные машины

происшествие

В Екатеринбурге на ЖБИ съехались пожарные машины. Фото: Михаил Антонов.

В Екатеринбурге на ЖБИ съехались пожарные машины. В районе магазина "Мегамарт" (ул. Высоцкого) валит дым.

Как рассказал "Областной газете" очевидец, к продуктовому магазину за 15 минут съехались свыше 10 спецмашин. Большинство из них остановились на дороге, ещё около трёх подъехали ближе к зданию. У всех автомобилей включены проблесковые маячки. В районе, где находятся пожарные машины, виден дым.

Собеседник издания также уточнил, что машины не уезжают с места уже больше часа.

Фото: Михаил Антонов

Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС России по Свердловской области не удалось. На сайте ведомства соответствующей информации также не появилось.

По данным Яндекс.Карты, на месте происшествия даже возник небольшой затор.

Областная газета Свердловской области

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