В Екатеринбурге ночью полыхал "Мегамарт" на ЖБИ

На площади 30 квадратных метров горела продукция и тара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Прошедшей ночью около полуночи в Екатеринбурге на улице Высоцкого загорелся магазин "Мегамарт". Возгорание произошло в пристрое к магазину, в зоне разгрузки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 30 квадратных метров горела продукция и тара. Огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание и не допустить распространение огня на торговый зал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Из магазина ещё до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали 58 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Пожар был ликвидирован в течение часа. Причины возгорания устанавливаются.