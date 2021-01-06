Темы дня

Общество / Происшествия
6 января 2021, 11:29

В Екатеринбурге ночью полыхал "Мегамарт" на ЖБИ

"Мегамарт"

На площади 30 квадратных метров горела продукция и тара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Прошедшей ночью около полуночи в Екатеринбурге на улице Высоцкого загорелся магазин "Мегамарт". Возгорание произошло в пристрое к магазину, в зоне разгрузки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 30 квадратных метров горела продукция и тара. Огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание и не допустить распространение огня на торговый зал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Из магазина ещё до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали 58 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Пожар был ликвидирован в течение часа. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.01.2021, 13:42 / Общество
Суточная смертность от COVID-19 в России достигла минимума с ноября
06.01.2021, 13:11 / Общество
На Среднем Урале второй день подряд фиксируется 18 смертей пациентов с коронавирусом
06.01.2021, 13:08 / Общество
В Свердловской области выявили ещё 389 случаев коронавируса
06.01.2021, 12:32 / Общество
Владимир Путин создал фонд помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра"
06.01.2021, 11:29 / Общество
В Екатеринбурге ночью полыхал "Мегамарт" на ЖБИ