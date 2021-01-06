В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки. Есть погибший

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Папанина произошёл пожар. На пятом этаже девятиэтажного жилого дома горела квартира.

К месту происшествия на семи спецмашинах выезжали 24 огнеборца. Спасатели эвакуировали 20 жильцов по лестничным маршам. Известно, что один человек погиб.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 15:08 огонь был локализован, в 15:10 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:35. Причина пожара устанавливается.

Ранее "Областная газета" сообщала, что прошедшей ночью около полуночи в Екатеринбурге на улице Высоцкого загорелся магазин "Мегамарт". Возгорание произошло в пристрое к магазину, в зоне разгрузки.