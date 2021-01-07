В Свердловской области пресечено 600 нарушений ПДД. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

За первую половину новогодних каникул сотрудники ГИБДД Свердловской области пресекли 600 грубых нарушений Правил дорожного движения. Ежедневный контроль на дорогах региона продолжается.

По данным свердловского УГИБДД ГУ МВД России, службу по обеспечению безопасности движения на дорогах Среднего Урала ежедневно несут около 700 инспекторов. Особое внимание уделяется пресечению фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и водителями, не имеющими права управления.

По имеющимся данным, сотрудниками ГИБДД уже поймано 289 пьяных водителей. При этом 62 автолюбителя отказались от прохождения освидетельствования, ещё 34 ‒ ранее привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Кроме этого, задержано 302 водителя, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения. Водителям, допустившим нарушения ПДД, грозят крупные штрафы.

Отмечается, что с 31 декабря 2020 года по 5 января 2021 года на территории региона зарегистрировано 36 ДТП. В результате этих аварий четыре человека погибли, 42 ‒ получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших и пострадавших снизилось более чем в два раза.