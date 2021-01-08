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8 января 2021, 09:04

В Первоуральске под утро полыхал BMW

горит машина

В Первоуральске под утро полыхал BMW. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Первоуральске на улице Комсомольская горел автомобиль. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 4:11 8 января.

К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали восемь человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сгорел моторный отсек BMW. Кроме того, огнём был повреждён салон автомобиля. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону "101" или на единый телефон вызова экстренных служб - "112".

Областная газета Свердловской области

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