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8 января 2021, 11:11

В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 жителей, есть погибший

пожар

В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 жителей, есть погибший. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Рано утром в Екатеринбурге в пятиэтажном доме на улице Белореченская произошёл пожар. Есть погибший.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 6:08. К месту происшествия на трёх спецмашинах выезжали 10 огнеборцев. Они эвакуировали по лестничным маршам 15 человек, в том числе трёх детей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на первом этаже. На площади пяти квадратных метров горело домашнее имущество. Уточняется, что в горевшей квартире обнаружен погибший.

На сайте регионального МЧС сообщается ещё о двух пожарах в столице Урала. Один из них произошёл в 3:39. В подъезде девятиэтажного дома по ул. Стачек были повреждены электрические щиты (со второго по девятый этажи). Пожарными эвакуированы 20 человек, спасены ещё 5.

В 6:19 утра горела квартира на втором этаже двухэтажного дома на ул. 40-летия Октября. По лестничным маршам эвакуированы 10 человек. Пострадавших в этих двух пожарах нет.

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Областная газета Свердловской области

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