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8 января 2021, 12:05

На 85-м году жизни скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков

профессор УрФУ Владимир Третьяков

Скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков. Фото: пресс-служба УрФУ.

Сегодня утром в Екатеринбурге скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков. Ему было 84 года.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета. Причину смерти уточнить не смогли.

"Мы не располагаем данной информацией", ‒ заявил собеседник издания.

Досье

Владимир Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 году окончил с отличием физико-математический факультет УрГУ (сейчас УрФУ), в 1963 ‒ аспирантуру. Позже работал в университете. В разные годы был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой информатики и процессов управления, замдекана и деканом математико-механического факультета.

С 1993 года возглавлял Уральский государственный университет как ректор. В 2007 году избран на пост президента УрГУ. С 2011 году является советником ректора УрФУ при ректорате.

За достижения был награждён грамотами Минобразования РФ, губернатора и правительства Свердловской области, медалью "За освоение целинных земель", "За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда".

В 2000 году Владимиру Третьякову присуждена премия Президента России в области образования. В 2003 году присвоено звание "Почётный гражданин города Екатеринбурга".

"Третьяков за десятилетия своей работы в университете внёс личный и существенный вклад в подготовку высококвалифицированных математиков и механиков для науки, образования и народного хозяйства Уральского региона", ‒ говорится на сайте УрФУ.

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Областная газета Свердловской области

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