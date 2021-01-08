Спасатели МЧС эвакуировали из природного парка «Ергаки» екатеринбургскую тургруппу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Хакасия.

В природном парке «Ергаки» спасатели при помощи вертолёта эвакуировали группу туристов из Екатеринбурга. Уральцы совершали переход по хребту «Арадан».

Сообщение о том, что группа туристов терпит бедствие в районе перевала «Прогресс», поступило на номер 112 в среду. По предварительным данным у участницы группы остановилось сердце.

Для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей из Абакана был направлен вертолёт МИ-8, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Республике Хакасия.

Как рассказал старший группы, во время прохождения лыжного маршрута женщине 1969 года рождения стало плохо. Её довели до лагеря, но через полтора часа у туристки остановилось сердце.

Известно, что маршрут уральцев был зарегистрирован в МЧС. Он должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков в эти дни на указанной территории ожидалось похолодание до -45 градусов. Зная о непогоде, туристы решились на рискованное путешествие.

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