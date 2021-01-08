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Общество / Происшествия
8 января 2021, 18:07

В дома Екатеринбурга вернулась холодная вода

вода из крана

В Екатеринбурге холодная вода вернулась в дома на бульваре Денисова-Уральского. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге жителям пяти многоквартирных домов на бульваре Денисова-Уральского дали холодную воду. Перебои с водоснабжением отмечались там на протяжении трёх дней.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе МУП «Водоканал», 6 января на изношенном участке трубопровода произошёл свищ (трещина). Для устранения коммунальной аварии специалисты перекрыли холодную воду у потребителей, но позже подача была возобновлена.

Изданию также уточнили, что 7 января холодной воды в домах не было около четырёх часов. Сейчас специалисты меняют часть проблемной трубы.

Для удобства граждан дома были переключены на другой ввод. Холодная вода уже вернулась к екатеринбуржцам.

Областная газета Свердловской области

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