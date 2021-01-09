В Екатеринбурге минувшей ночью полыхал китайский кроссовер

Справиться с огнём удалось за три минуты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночью горел автомобиль. Справиться с огнём удалось за три минуты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 9 января в 2:18. На улице Народного Фронта загорелся компактный китайский кроссовер Chery IndiS. Площадь пожара составила два кв. метра. Огонь повредил салон автомобиля.

Прибывшие на место происшествия на двух пожарных машинах девять огнеборцев потушили полыхающую машину в течение трёх минут.

Напомним, ранеесвердловские спасатели рассказали, как предотвратить пожар в автомобиле. По данным на декабрь, за 2020 год на Среднем Урале сгорели более 430 машин.