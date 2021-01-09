После схода лавины на горнолыжный комплекс в Норильске возбуждено уголовное дело

Под снежными завалами уже обнаружено два человека, в том числе погибшая женщина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае накануне вечером произошёл сход лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске. На данный момент под снежными завалами обнаружено два человека, в том числе погибшая женщина. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, сход лавины на участке горнолыжного комплекса в районе Талнах произошёл 8 января в 20:30 по московскому времени. Под снегом оказались погребены, по разным данным, от 4 до 6 построек, в которых находились люди. На данный момент спасатели уже обнаружили тело погибшей женщины, а также пострадавшего подростка, которого госпитализировали в местную больницу в тяжёлом состоянии.

По данным СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Известно, что погибшей женщине – 38 лет, пострадавшему подростку – 14.

Тем временем в районе ЧП продолжаются поиски и 45-летнего мужчины и годовалого ребёнка. На помощь в поиске людей прибыли 30 человек личного состава и 7 единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.

Всего в спасательной операции задействовано 242 человека и 29 единиц техники. Работу спасателей осложняют метель и сильный ветер.