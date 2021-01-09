Спасательные работы на месте схода снежной лавины в Норильске завершены

Пропавших без вести нет. Принято решение о завершении поисково-спасательных работ. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Норильске завершены поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная». Спасатели извлекли из-под завалов тела двоих взрослых и одного ребёнка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, все, кто находился в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в момент схода снежной массы - найдены. Пропавших без вести нет. Принято решение о завершении поисково-спасательных работ.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», сход лавины на участке горнолыжного комплекса в районе Талнах произошёл 8 января в 20:30 по московскому времени. Под снегом оказались погребены, по разным данным, от 4 до 6 построек, в которых находились люди. В первые часы после трагедии спасатели обнаружили пострадавшего 14-летнего подростка, которого госпитализировали в местную больницу в тяжёлом состоянии. Позднее были обнаружены тела 38-летней женщины, её полуторогодовалого ребёнка и 45-летнего супруга.

В поисках были задействованы 242 человека и 29 единиц техники. Это спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательного гарнизона УГОЧС Таймыра, Норильского пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольцы, волонтёры и неравнодушные люди.

Ранее по факту ЧП следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело по п. «в» 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В дальнейшем в связи с увеличением числа погибших, оно было переквалифицировано на ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).