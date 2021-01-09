В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737

По предварительным данным, россиян на борту воздушного судна не было. Фото: Скриншот со страницы Russian Embassy in Indonesia в Facebook

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. По предварительным данным, россиян на борту воздушного судна не было.

Информацию о крушении лайнера подтвердило на странице в социальных сетях российское посольство в Индонезии. Известно, что воздушное судно выполняло перелёт по маршруту Джакарта-Понтианак.

Посольство направило официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», - говорится в сообщении дипломатического представительства.

Добавим, по данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились более 50 пассажиров.

По данным местных телеканалов, самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море. В воде уже обнаружены обломки лайнера и тела пассажиров.