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Общество / Происшествия
10 января 2021, 09:45

В Екатеринбурге минувшей ночью произошло два пожара с эвакуацией жильцов

В обоих случаях люди самостоятельно покидали помещения до прибытия огнеборцев.

В обоих случаях люди самостоятельно покидали помещения до прибытия огнеборцев. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночью произошли два пожара в жилых домах, в результате которых потребовалась эвакуация жильцов. В обоих случаях люди самостоятельно покидали помещения до прибытия огнеборцев.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о первом пожаре поступило в экстренные службы в 23:15. В переулке Корейский загорелся пол в одной из комнат общежития. Площадь пожара составила два кв. метра.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 32 человека, в том числе четверо детей. На место происшествия прибыли три единицы техники и 10 человек личного состава. На борьбу с огнём ушло около 15 минут. Все работы были завершены в 0:50.

Спустя 25 минут, в 1:15 поступило ещё одно тревожное сообщение - о пожаре на Елизаветинском шоссе. В одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажки загорелось домашнее имущество. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе один ребёнок. Площадь пожара составила три кв. метра.

В тушении были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 1:54.

Областная газета Свердловской области

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