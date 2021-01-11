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Общество / Происшествия
11 января 2021, 11:18

С начала года на Среднем Урале произошло 39 коммунальных аварий

За прошлые сутки зарегистрировано одно происшествие, одно происшествие находится на контроле.

За прошлые сутки зарегистрировано одно происшествие, одно происшествие находится на контроле. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области подсчитали количество происшествий на системах жизнеобеспечения за новогодние праздники. С начала года в регионе произошло 39 коммунальных аварий.

Согласно оперативному прогнозу возникновения чрезвычайных ситуаций на территории в Свердловской области, за прошлые сутки зарегистрировано одно происшествие, одно происшествие находится на контроле, ещё шесть сняты с контроля.

Так, в Каменске-Уральском 9 января с 11:00 в связи с порывом на теплотрассе на ул. Алюминиевая, 39, нарушено теплоснабжение в четырёх домах, в которых проживают 610 человек в том числе, 180 детей. Также под отключение попали детский сад, школа искусств и три административных здания. Ремонтные работы велись бригадой ООО УК «Теплокомплекс».

Также на контроле остаётся ситуация в посёлках Хорпия и Бурмантово в Ивдельском ГО, где 30 декабря с 10.20 в связи с обрывом высоковольтной линии нарушено электроснабжение в трёх населенных пунктах (всего 48 частных домов, в которых проживают 57 человек). Все дома с печным отоплением. 31 декабря в 16.00 электроснабжение в посёлке Шипичный было восстановлено. 9 января ремонтные работы продолжились в остальных населённых пунктах.

Остальные происшествия на системах жизнеобеспечения сняты с контроля. Коммунальные аварии происходили в посёлке Новоасбест (Горноуральский ГО), Среднеуральске, Кушве, Богдановиче. Также 8 января две коммунальные аварии произошли в Ленинском районе Екатеринбурге. В обоих случаях было нарушено холодное водоснабжение, на данный момент оно уже восстановлено.

«С начала 2021 года на системах ЖКХ области зарегистрировано 39 нарушений. За аналогичный период 2020 года – 8 нарушений», - говорится в отчёте.

Областная газета Свердловской области

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