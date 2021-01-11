С начала года на Среднем Урале произошло 39 коммунальных аварий

За прошлые сутки зарегистрировано одно происшествие, одно происшествие находится на контроле. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области подсчитали количество происшествий на системах жизнеобеспечения за новогодние праздники. С начала года в регионе произошло 39 коммунальных аварий.

Согласно оперативному прогнозу возникновения чрезвычайных ситуаций на территории в Свердловской области, за прошлые сутки зарегистрировано одно происшествие, одно происшествие находится на контроле, ещё шесть сняты с контроля.

Так, в Каменске-Уральском 9 января с 11:00 в связи с порывом на теплотрассе на ул. Алюминиевая, 39, нарушено теплоснабжение в четырёх домах, в которых проживают 610 человек в том числе, 180 детей. Также под отключение попали детский сад, школа искусств и три административных здания. Ремонтные работы велись бригадой ООО УК «Теплокомплекс».

Также на контроле остаётся ситуация в посёлках Хорпия и Бурмантово в Ивдельском ГО, где 30 декабря с 10.20 в связи с обрывом высоковольтной линии нарушено электроснабжение в трёх населенных пунктах (всего 48 частных домов, в которых проживают 57 человек). Все дома с печным отоплением. 31 декабря в 16.00 электроснабжение в посёлке Шипичный было восстановлено. 9 января ремонтные работы продолжились в остальных населённых пунктах.

Остальные происшествия на системах жизнеобеспечения сняты с контроля. Коммунальные аварии происходили в посёлке Новоасбест (Горноуральский ГО), Среднеуральске, Кушве, Богдановиче. Также 8 января две коммунальные аварии произошли в Ленинском районе Екатеринбурге. В обоих случаях было нарушено холодное водоснабжение, на данный момент оно уже восстановлено.

«С начала 2021 года на системах ЖКХ области зарегистрировано 39 нарушений. За аналогичный период 2020 года – 8 нарушений», - говорится в отчёте.