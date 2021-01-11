В полиции, МЧС и скорой помощи рассказали, как свердловчане встретили Новый год

За время каникул существенных происшествий в регионе не зарегистрировано. Фото: Георгиева Нина

Представители полиции, МЧС и скорой помощи подвели итоги празднования Нового года на Среднем Урале. За время каникул существенных происшествий в регионе не зарегистрировано: свердловчане стали реже травиться алкоголем и травмироваться петардами, а вот количество пожаров с гибелью людей увеличилось почти в два раза.

Как рассказал в ходе пресс-конференции начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев, существенных нарушений общественного порядка в период новогодних праздников в регионе не допущено.

Несмотря на то что в связи с ограничительными мерами многие муниципалитеты отказались от массовых новогодних гуляний, в ночь с 31 декабря на 1 января в регионе прошло девять праздничных мероприятий. Также новогодние торжества проходили на 98 ледовых городках и в традиционных местах уличных гуляний. В новогоднюю ночь в охране порядка было задействовано около 1,5 тысячи сотрудников полиции, которым помогали работники ЧОПов и представители народных дружин. Кроме того, ежедневно с 31 декабря по 10 января за порядком ежедневно следили около тысячи сотрудников полиции. По словам Олега Тощева, грубых нарушений в этот период также допущено не было.

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнёв также отметил, что новогодние праздники прошли без существенных происшествий. Перед праздниками личный состав МЧС был переведён в режим повышенной готовности. Также проводилась традиционная сезонная профилактическая операция «Новый год».

Всего с начала 2021 года в регионе произошло 214 пожаров, в которых погибли 14 человек (это почти в два раза больше, чем в прошлом году). Гибели детей в огне не допущено, различные травмы получили 11 человек. Основными причинами пожаров стали нарушения правил эксплуатации печей (34 пожара), неосторожное обращение с огнём (86 случаев) и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Основная часть пожаров произошла в жилом секторе, также возгорания происходили в частном жилом фонде и садоводческих товариществах с круглогодичным проживанием людей. Гибель людей зарегистрирована на 14 пожарах, 8 из них произошли в городской местности.

По словам заместителя главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгения Рузанова, а праздники с 1 по 10 января в Екатеринбурге работа скорой была организована по тем же принципам, что и обычно. На линии в круглосуточном режиме дежурили 125 выездных бригад. 27 из них работали на вызовах с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с пациентами с респираторной симптоматикой.

В среднем за период январских праздников в скорую помощь поступало около 2 300 вызовов в сутки. Количество выполненных бригадами выездов составило 1250-1300 в сутки. Общее число вызовов по сравнению с прошлым годом и предпраздничным периодом выросло на 5-7%. Также специалисты зарегистрировали рост на 10% вызовов к пациентам с респираторной симптоматикой. По другим группам вызовов отмечается снижение числа травм при ДТП. При этом на 10-15% увеличилось число прочих травм, в том числе криминального характера. В то же время за праздники скорая ни разу не выезжала по вызовам, связанным с травмами из-за использования пиротехники.

Евгений Рузанов отметил, что в прошедшие новогодние праздники количество отравлений алкоголем было сопоставимо с обычными днями. Зато увеличилось количество пациентов обратившихся за помощью из-за переохлаждения.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года на Среднем Урале произошло 39 коммунальных аварий.