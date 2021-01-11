На Урале в здании бывшего общежития прорвало батарею с кипятком, есть погибший

На Урале в здании бывшего общежития прорвало батарею с кипятком, есть погибший. Фото: Галина Соловьёва.

В Каменске-Уральском погиб мужчина, предварительно из-за срыва крана батареи и розлива кипятка. Инцидент произошёл в здании бывшего общежития по ул. Пугачёва.

Установлено, что в комнате на пятом этаже сорвало кран на батарее. В результате произошёл розлив горячей воды с пятого по второй этаж здания. Позже в помещении, где случилось ЧП, было обнаружено тело мужчины с термическими ожогами. По данному факту прокуратура и следственный комитет проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сотрудниками ведомства проводится проверка соблюдения требований жилищного законодательства при обслуживании ООО «УК «Дирекция единого заказчика» здания по ул. Пугачёва. Известно, что комнаты бывшего общежития приватизированы частными лицами и находятся в их собственности.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, когда проводился ремонт в указанном здании, когда проверялись инженерные коммуникации. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, следственным комитетом также выполняется комплекс проверочных мероприятий. Уже проведён осмотр места происшествия. В целях выяснения времени и точной причины смерти тело умершего направлено на судмедэкспертизу.

Данный инцидент также прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. Ссылаясь на руководителя полиции муниципалитета Ивана Козырчикова, он уточнил, что жильцы здания изначально сообщили о ЧП бывшей владелице жилища. Только прибыв на место, женщина вызвала все экстренные службы.