За новогодние праздники в Свердловской области поймали почти 500 пьяных водителей

Всего за новогодние каникулы в Свердловской области зарегистрировано 60 ДТП. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

За прошедшие новогодние праздники в Свердловской области сотрудниками ГИБДД задержано более тысячи водителей, допустивших грубые нарушения ПДД. Половина из них попалась на нетрезвом вождении, а вторая половина — за езду без прав.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, с 31 декабря по 10 января инспекторами задержано 488 нетрезвых водителей. 57 из них задержаны за пьяное вождение повторно - теперь им грозит уголовная ответственность. За вождение без прав задержано 569 водителей — они либо никогда не получали водительского удостоверения, либо ранее уже были лишены прав за грубые нарушения правил.

Всего за новогодние каникулы в Свердловской области зарегистрировано 60 ДТП, в которых погибли 7 человек, в том числе один ребёнок. Ещё 75 человек получили различные травмы. Отмечается, что в этом году существенно снизилось число аварий, а число погибших и пострадавших сократилось в два раза. Уменьшение количества травм, полученных в ДТП, ранее отметили и в скорой помощи.

Добавим, что в минувшие выходные в регионе стартовала операция «Безопасная дорога», направленная на пресечение нарушений, связанных с выездами на полосу встречного движения.

Напомним, ранее итоги длинных январских выходных на Среднем Урале подвели в полиции, МЧС и скорой помощи.