На реке Лозьва два брата-рыбака отравились газом: один из них погиб

Предположительно, трагедия произошла из-за газовой горелки в зимней палатке. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в новогодние праздники погиб рыбак. По факту смерти мужчины начата доследственная проверка.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла днём 7 января в Гаринском городском округе, в районе 43 километра реки Лозьва. О происшествии в правоохранительные органы сообщил местный житель, который увидел в палатке двух мужчин. Один из них уже не подавал признаков жизни.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прибывшие полицейские установили личности погибшего и пострадавшего. Ими оказались родные братья, жители Нижнего Тагила. Они приехали на реку порыбачить.

«По предварительным данным, случившееся чрезвычайное происшествие на природе не носит криминального характера, специалисты склонны полагать, что это несчастный случай», - отметил полковник Валерий Горелых.

Судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что у погибшего мужчины 1967 года рождения имелись признаки отравления угарным газом. Предположительно, трагедия произошла из-за газовой горелки. На теле мужчины нет внешних признаков криминальной смерти.

Второй пострадавший - младший брат погибшего доставлен в больницу. Сейчас его жизнь находится вне опасности. Сотрудники Следственного комитета и полиции уже осмотрели место происшествия. Тело погибшего рыбака направлено на экспертизу.