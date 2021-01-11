В Екатеринбурге нетрезвый мужчина закрылся в квартире и поджёг диван. Пожар предотвратила Росгвардия

Сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание жилого дома в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание жилого дома в Екатеринбурге. Они помогли эвакуироваться 24 жильцам, в том числе пожилой паре.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, на пульт дежурного пункта централизованной охраны УВО по Екатеринбургу поступил запрос от бригады скорой помощи о срочном выезде группы задержания к дому на ул. Белинского.

Медицинские работники попросили помочь с пациентом, находящимся в неадекватном состоянии. По указанному адресу выехали две группы задержания в составе прапорщика полиции Александра Куракова, старшего сержанта полиции Вячеслава Коркина, а также сержантов полиции Александра Шевченко и Александра Анисимова.

Как рассказала росгвардейцам женщина 1957 года рождения, её 29-летний сын закрылся в квартире в состоянии сильного опьянения. Мужчина грозился покончить с собой. На место пришествия вызвали специалиста службы вскрытия замков. Однако во время вскрытия замка из квартиры пошёл черный густой дым: мужчина поджёг в квартире диван.

На место ЧП вызвали пожарных. Тем временем Александр Кураков и Вячеслав Коркин проникли в окутанную дымом квартиру и вытащили молодого человека на лестничную площадку. Врачи диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом: ему потребовалась госпитализация.

После этого из дома эвакуировали соседей: свои квартиры вынуждены были покинуть 24 человека, в том числе четверо детей. Также бойцы Росгвардии вынесли на руках пожилую пару 1937 и 1946 годов рождения, пенсионеры не могли передвигаться самостоятельно. После того, как пожар был потушен, престарелым жильцам помогли вернуться домой.