В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли 8 человек

Погибшие были найдены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге при пожаре минувшей ночью на ЖБИ погибли 8 человек, в том числе ребёнок. Предварительная причина возгорания девятиэтажного дома – неосторожное обращение с огнём. Точную причину пожара установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

Среди возможных версий пожара на Рассветной, 7 - также замыкание электропроводки и неисправность электрооборудования. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Тела умерших направлены на судебную медицинскую экспертизу.

Обстоятельства гибели людей при пожаре выясняет также прокуратура Кировского района Екатеринбурга. Установлено, что в загоревшейся квартире на втором этаже использовались горелки, было обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были найдены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах. Прокурор Кировского района Александр Гоголевский принял участие в заседании районной комиссии по ЧС. Напомним, что для около 90 эвакуированных жильцов был развёрнут временный пункт размещения на базе гимназии № 176.

Как сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, устанавливаются личности погибших. "В 05:10 от бригады скорой помощи № 61 поступило сообщение о том, что в 9-ю детскую горбольницу доставляют 17-летнего подростка Артёма с отравлением угарным газом, ожогами 1 и 2 степени коленной области и обеих стоп. В 05:25 бригада скорой помощи № 63 передала информацию о гибели 7-детней девочки при доставлении в больницу. Скончалась также её мама Наталья 1982 года рождения. Сыщики уголовного розыска установили личность ещё одной погибшей - женщины по имени Лора 1976 года рождения", - рассказал Валерий Горелых.