Свердловские власти пообещали помощь и жильё пострадавшим при пожаре в Екатеринбурге

После пожара люди уже начали возвращаться в свои квартиры на верхние этажи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре в Екатеринбурге. Нуждающимся будет выделено жильё из маневренного фонда.

В ночь на 12 января в девятиэтажке на Рассветной, 7 загорелась квартира. Было эвакуировано около 90 жильцов. Известно о 8 погибших, в том числе ребёнке. Их личности устанавливаются. Во временном пункте размещения на базе гимназии №176 находятся 52 человека.

"Губернатор Евгений Куйвашев также выразил соболезнования родным и близким трагически погибших людей. Организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и городской администрацией. Губернатор держит ситуацию под контролем", - сообщили также в департаменте информполитики региона.

Добавим, что на место происшествия выезжал и. о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

"В доме тепло не выключали. Сейчас обесточен только один подъезд, где произошёл инцидент. К 10 утра там должны включить свет. На верхние этажи в свои квартиры люди уже начали возвращаться. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная", - передаёт его слова пресс-служба мэрии города.

Добавим, что площадь пожара составила 30 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространение огня за пределы квартиры на втором этаже. Жильцы были эвакуированы из-за сильного задымления, пострадавших из горящей квартиры выносили на руках. Погибших обнаружили на 2-м, 5-м и 9-м этажах. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:51. Среди возможных версий пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнём, замыкание электропроводки и неисправность электрооборудования.