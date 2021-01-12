Пожар с восемью погибшими на ЖБИ: кадры с места трагедии

Публикуем кадры с места трагедии, унёсшей жизни восьми человек. Фото: Галина Соловьёва

Произошедший минувшей ночью в Екатеринбурге пожар стал самым трагичным происшествием в уральской столице с марта прошлого года. Публикуем кадры с места трагедии, унёсшей жизни восьми человек.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, сообщение о пожаре на ул. Рассветная поступило около трёх часов ночи. На втором этаже девятиэтажки загорелось имущество в одной из квартир. Позднее спасатели и криминалисты обнаружат диван, рядом с которым использовались горелки, а также множество окурков.

Фото: Галина Соловьёва

На данный момент уже известно, что семья, проживавшая в этой квартире, была неблагополучной. Среди возможных версий пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнём, замыкание электропроводки и неисправность электрооборудования.

Фото: Галина Соловьёва

Дым от огня моментально окутал весь дом. В результате трагедии погибли восемь человек, в том числе один ребёнок. Их тела обнаружили не только в квартире, где произошло возгорание, но и на пятом и девятом этажах. По предварительным данным, большинство жертв скончались из-за отравления продуктами горения. Ещё один пострадавший - 17-тилетний подросток, сейчас находится в 9-й городской больнице.

Фото: Галина Соловьёва

Оперативно прибывшие огнеборцы приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры спасатели вынесли на руках 5 человек, в том числе ребёнка и передали их медикам. Всего из охваченного плотной завесой дыма здания были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. С помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. Для эвакуированных жильцов был развёрнут временный пункт размещения на базе гимназии № 176.

Фото: Галина Соловьёва

Площадь пожара составила 30 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространение огня за пределы квартиры на втором этаже. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:51.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Ситуацию держит под контролем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре в Екатеринбурге. Нуждающимся будет выделено жильё из маневренного фонда.

Организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и администрацией Екатеринбурга. На место происшествия выезжал и. о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов. Он пообещал оказать пострадавшим и родственникам погибших материальную помощь.

«Неосторожное обращение с огнём одним из жильцов дома привело к этой жуткой трагедии. Огромное спасибо пожарным службам - именно благодаря их грамотным и оперативным действиям удалось избежать ещё более серьезных масштабов этой беды. Лично выехал на место, жизнеобеспечение дома восстановлено, жители верхних этажей уже возвращаются в свои квартиры. Приняли решение оказать материальную помощь семьям погибших , хотя человеческую жизнь нельзя измерить никакими деньгами», - написал Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Фото: Галина Соловьёва

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Тела умерших направлены на судебную медицинскую экспертизу.

Отметим, что этот пожар стал одним из самых трагичных происшествий подобного рода, произошедших в Екатеринбурге и области за последний год. В последний раз восемь человек погибали в уральской столице при пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Омской 26 марта 2020 года. Тогда причиной трагедии стал поджог.

Ещё один гибельный пожар произошёл в Свердловской области 3 октября. Тогда жертвами возгорания на втором этаже двухэтажного дома в Тавде стали пять человек - двое взрослых и трое детей.