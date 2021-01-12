В Екатеринбурге вагон электропоезда сошёл с рельсов после высадки пассажиров

В Екатеринбурге вагон электропоезда сошёл с рельсов после высадки пассажиров. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга после высадки пассажиров произошёл сход колёсной пары вагона. Причина инцидента устанавливается.

Известно, что железнодорожный путь не повреждён. Пострадавших и задержки поездов нет.

"На ст. Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги после высадки пассажиров произошёл сход колёсной пары последнего вагона электропоезда 756 сообщением Кузино – Екатеринбург-Пассажирский", – информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Результаты проверки находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Свердловская транспортная прокуратура начала проверку информации о нарушении прав граждан. Речь идёт о замерзших пассажирах поезда сообщением Приобье ‒ Екатеринбург. Предполагается, что в связи с технической неисправностью отопительной системы температура воздуха в вагоне не поднималась выше 12 градусов.