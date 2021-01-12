Темы дня

Общество / Происшествия
12 января 2021, 16:14

В Екатеринбурге вагон электропоезда сошёл с рельсов после высадки пассажиров

станция Екатеринбург-Пассажирский

В Екатеринбурге вагон электропоезда сошёл с рельсов после высадки пассажиров. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга после высадки пассажиров произошёл сход колёсной пары вагона. Причина инцидента устанавливается.

Известно, что железнодорожный путь не повреждён. Пострадавших и задержки поездов нет.

"На ст. Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги после высадки пассажиров произошёл сход колёсной пары последнего вагона электропоезда 756 сообщением Кузино – Екатеринбург-Пассажирский", – информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Результаты проверки находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Свердловская транспортная прокуратура начала проверку информации о нарушении прав граждан. Речь идёт о замерзших пассажирах поезда сообщением Приобье ‒ Екатеринбург. Предполагается, что в связи с технической неисправностью отопительной системы температура воздуха в вагоне не поднималась выше 12 градусов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2021, 17:35 / Общество
В Среднеуральске горит ангар со смазочными материалами
12.01.2021, 17:23 / Общество
В Свердловской области в плановый режим вернут ещё около 500 коек
12.01.2021, 17:22 / Общество
Мэр Нижнего Тагила пообещал восстановить трамвайное движение в городе в ближайшие часы
12.01.2021, 17:04 / Общество
Участниками Уральской проектной смены в "Сириусе" стали 74 школьника
12.01.2021, 16:29 / Политика
В Серове – новый председатель думы