В Среднеуральске горит ангар со смазочными материалами

Площадь пожара составляет 600 кв. метров. Фото: Павел Ворожцов.

В Среднеуральске около 16:00 загорелся ангар на территории промышленной площадки, расположенной по адресу ул. Ленина, 1. По предварительной информации, на площади 600 кв. метров горят смазочные материалы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия огнеборцев с территории ангара самостоятельно эвакуировались пять человек.

Сейчас пожарные принимают меры по предотвращению распространения огня на соседние постройки. Всего на месте работают 50 человек, 3 звена газодымозащитной службы и 15 единиц спецтехники. На месте пожара развернут оперативный штаб и создано два боевых участка.

Напомним, минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в многоэтажном жилом доме на улице Рассветная. Трагедия унесла жизни восьми человек. "Областная газета" публиковала фотографии с места происшествия.