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13 января 2021, 07:20

Спасатели в Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе вторсырья

Пожар на складе вторсырья в Екатеринбурге

Под воздействием высокой температуры на площади 250 "квадратов" произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в 6:33 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций на складе вторсырья на ул. Краснодарская, 13. Площадь пожара составила 1 200 кв. м.

Напомним, что возгорание произошло 12 января поздно вечером. Около 60 спасателей боролись с огнём всю ночь. Пожар разросся из-за большой горючей загрузки. Под воздействием высокой температуры на площади 250 "квадратов" произошло обрушение кровли. Пострадавших нет.

"В 2:37 открытое горение было ликвидировано. В зоне пожара работала передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что накануне крупный пожар произошёл также в Среднеуральске. Там загорелся ангар со смазочными материалами на площади 800 квадратных метров. Пострадал один человек. Сотрудники МЧС боролись с огнём 3 часа.

Напомним также, что в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге произошёл один из самых трагических пожаров. В девятиэтажке на Рассветной, 7 в кавартире на втором этаже загорелось имущество. Скончались восемь человек, тела были обнаружены на 2,5 и 9 этажах. Подробнее читайте в материале "Облгазеты" "Пожар унёс восемь жизней. Больше было только однажды".

Областная газета Свердловской области

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