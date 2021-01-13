В Каменске-Уральском на Парковой улице горели две иномарки

В Каменске-Уральском на Парковой улице горели две иномарки. Фото: Павел Ворожцов.

Рано утром на одной из улиц Каменска-Уральского произошёл пожар. Полыхали два автомобиля.

Информация об инциденте на Парковой улице поступила на пульт диспетчера в 6:00. К месту пожара на двух спецмашинах выезжали 10 человек. Они потушили пожар в течение пяти минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 10 кв. метров сгорел автомобиль Ford Fusion. Кроме того, повреждены лакокрасочное покрытие кузова и салон автомобиля Citroen C4.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации транспортного средства в морозы. Так, в каждой машине должны быть первичные средства пожаротушения (огнетушитель, лопата, ёмкость с водой).

Кроме того, автолюбителям важно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений.

О пожаре или другой чрезвычайной ситуации необходимо сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112.

Добавим, сегодня утром в Екатеринбурге на ул. Краснодарской, 13 огнеборцы потушили крупный пожар на складе вторсырья. Площадь пожара составила 1 200 кв. м.