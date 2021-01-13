В Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты пенсионерки

Подозреваемый совершил с чужой карточки несколько покупок. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты пенсионерки. Подозреваемый совершил с чужой карточки несколько покупок.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, заявление от 71-летней жительницы Екатеринбурга об утере банковской карты поступило в отдел полиции вечером 11 января.

По словам пенсионерки, она оставила свою карту в одном из банкоматов на ул. Пехотинцев. Через некоторое время ей стали поступать смс о списании денег за покупки, которые она не совершала. В общей сложности с карты пожилой женщины списалось около трёх тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции установили подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Им оказался безработный местный житель 1966 года рождения. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался полицейским, что нашёл карточку на полу возле банкомата и совершил несколько покупок в магазинах путём бесконтактной оплаты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счета»). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Пока он будет находится под подпиской о невыезде.