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13 января 2021, 15:45

На окраине Екатеринбурга сгорел «КАМАЗ»

Спасатели потушили горящую машину за пять минут.

Спасатели потушили горящую машину за пять минут. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге сегодня днём загорелся грузовик «КАМАЗ». Спасатели потушили горящую машину за пять минут.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 13 января в 11:22. На ул. Горнощитской (Горный шит). Площадь пожара составила 5 кв. метров. Огонь повредил моторный отсек и салон грузового автомобиля «КАМАЗ».

В тушении пожара были задействована две пожарные машины и 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение пяти минут.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», сегодня рано утром на одной из улиц Каменска-Уральского горели два автомобиля.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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