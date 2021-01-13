Восемь погибших - из-за долгов за электричество?

Фото: Галина Соловьёва

В сегодняшнем номере "ОГ" сообщала, что в Екатеринбурге 12 января на улице Рассветной, 7 произошло страшное событие: пожар в одной из квартир многоквартирного дома унёс жизни восьми человек – семи взрослых и одного ребёнка. Напомним, несмотря на то, что возгорание произошло на втором этаже, по данным областной прокуратуры, погибшие были и на пятом и девятом этажах.

- По одной из отрабатываемых сотрудниками МВД, СК и МЧС версий, в квартире, где произошло ЧП с гибелью людей, была отключена электроэнергия за якобы имевшийся большой долг, - об этом "ОГ" сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Поэтому проживавшие там люди вынуждены были пользоваться в тёмное время суток свечками и другими опасными для освещения помещений предметами. Кроме того, гражданский супруг погибшей хозяйки квартиры неоднократно сотрудниками полиции по сигналам жильцов дома привлекался к административной ответственности за злоупотребление спиртным в общественных местах.

Если эта версия действительно подтвердится, то встаёт вопрос, который на самом деле возник уже давно - не стоит ли внести изменения в законодательство и запретить отключение коммунальных ресурсов даже у злостных неплательщиков? Тем более это не единственный случай, когда люди из-за отключения электричества или газа использовали горелки, электрические плитки, газовые баллоны, лучины и свечи, что приводило к пожарам или взрывам с большим количеством жертв. К слову, с такой инициативой уже выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.