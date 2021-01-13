В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели работника «Водоканала» в новогодние праздники

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург СК РФ по Свердловской области. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели в новогодние праздники работника «Водоканала». Трагедия произошла 7 января а отстойниках Южной аэрационной станции.

Как сообщил руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета (СКР) Дмитрий Аникин, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Согласно материалам уголовного дела, оператор на отстойниках Южной аэрационной станции в МУП «Водоканал» осуществляла работы на очистных сооружениях, упала в отстойник, заполненный жидкостью и утонула.

Обстоятельства произошедшей трагедии предстоит установить следователям.

Добавим, по указанной статье предусмотрено наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.