Ночью в Екатеринбурге и селе под Сухим Логом горели автомобили

В Екатеринбурге полыхал - Nissan Cube, а в селе под Сухим Логом - "КАМАЗ". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской область.

Минувшей ночью в двух свердловских муниципалитетах горели автомобили. В Екатеринбурге полыхал - Nissan Cube, а в селе под Сухим Логом - "КАМАЗ".

О пожаре в Екатеринбурге спасателям стало известно в 0:06. Инцидент произошёл на улице Ржевская. Туда направились девять огнеборцев на двух пожарных машинах. Справиться с огнём им удалось за две минуты. Площадь пожара составила один квадратный метр. Повреждения получил моторный отсек иномарки.

Возгорание в селе Новопышминское в ГО Сухой Лог произошло позднее. Сообщение о нём поступило на пульт диспетчера в 4:32. На улице Ленина огнём оказался охвачен грузовик "КАМАЗ". На место происшествия прибыли шесть человек личного состава и две единицы техники. Пожар, площадь которого составила шесть квадратных метров, потушили за две минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, вчера в Екатеринбурге тоже загорелся «КАМАЗ». Это произошло на улице Горнощитской.