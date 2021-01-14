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Общество / Происшествия
14 января 2021, 08:47

Ночью в Екатеринбурге и селе под Сухим Логом горели автомобили

пожар

В Екатеринбурге полыхал - Nissan Cube, а в селе под Сухим Логом - "КАМАЗ". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской область.

Минувшей ночью в двух свердловских муниципалитетах горели автомобили. В Екатеринбурге полыхал - Nissan Cube, а в селе под Сухим Логом - "КАМАЗ".

О пожаре в Екатеринбурге спасателям стало известно в 0:06. Инцидент произошёл на улице Ржевская. Туда направились девять огнеборцев на двух пожарных машинах. Справиться с огнём им удалось за две минуты. Площадь пожара составила один квадратный метр. Повреждения получил моторный отсек иномарки.

Возгорание в селе Новопышминское в ГО Сухой Лог произошло позднее. Сообщение о нём поступило на пульт диспетчера в 4:32. На улице Ленина огнём оказался охвачен грузовик "КАМАЗ". На место происшествия прибыли шесть человек личного состава и две единицы техники. Пожар, площадь которого составила шесть квадратных метров, потушили за две минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, вчера в Екатеринбурге тоже загорелся «КАМАЗ». Это произошло на улице Горнощитской.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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