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Общество / Происшествия
14 января 2021, 12:17

В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали школу

школа

В Екатеринбурге из-за короткое замыкание эвакуировали школу. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге эвакуировали школу №86 на улице Многостаночников (Химмаш). Причиной стало задымление в здании.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 10:56. К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали семь пожарных.

Установлено, что в спортзале, расположенном на третьем этаже образовательного учреждения, произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. После сработки системы оповещения о пожаре из здания были эвакуированы 60 человек. Из них 56 детей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, после проветривания помещений занятия в школе возобновлены. Пострадавших нет.

Областная газета Свердловской области

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