ОМОН и полицейские пресекли беспорядки в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге

Инициатора беспорядков доставили в ЦВСИГ для ожидания процедуры выдворения из страны. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В ночь на 14 января полицейские Екатеринбурга совместно с бойцами ОМОН Росгвардии пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранцев (ЦВСИГ), расположенном на ул. Горнистов. Инициатора беспорядков доставили в ЦВСИГ для ожидания процедуры выдворения из страны.

Как сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 32-летний гражданин одной из бывших союзных республик уже имел проблемы с законом. В ноябре 2020 года мужчина вышел из екатеринбургской исправительной колонии №2, где провёл 2,5 года за причинение тяжкого вреда здоровью.

Конфликт произошёл из-за того, что сотрудники полиции изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, спрятанных в буханках хлеба. Мужчина вместе с тремя сокамерниками устроили дебош, призывая других присоединиться к акции протеста. Нарушители начали ломать средства видеонаблюдения, электроприборы, мебель, двери и замки.

Также они забаррикадировались внутри помещения, подожгли коробку и отказались выходить из комнаты. Инициатор беспорядков приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе травмы несовместимые с жизнью.

"С целью недопущения совершения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучереждении, в центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику провокационных действий. У него повреждён палец на руке. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Валерий Горелых.

Сейчас ЦВСИГ УМВД РФ продолжает работать в штатном режиме.