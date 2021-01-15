Вынесли 15 газовых баллонов: в Екатеринбурге ночью тушили крупный пожар на Проезжей

Тушение осложнялось низкой температурой воздуха. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 15 января тушили коттедж и пристроенный к нему гараж. Площадь возгорания составила 369 кв. м.

Сообщение о пожаре на ул. Проезжая поступило в диспетчерскую накануне вечером. На место происшествия выезжали 44 спасателя на 11 спецмашинах. Первым делом они эвакуировали двух человек.

"Из гаража вынесли 15 газовых баллонов. Тушение осложнялось низкой температурой воздуха. На месте происшествия был развёрнут щтаб пожаротушения.Открытое горение было ликвидировано после полуночи. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:02", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Установлено, что у одноэтажного коттеджа горела кровля. Пострадавших нет.

Напомним, что в начале неделе в Екатеринбурге на ЖБИ случился трагический пожар с 8 погибшими. В девятиэтажке на Рассветной, 7 в кавартире на втором этаже загорелось имущество. Погибшие обнаружены на 2,5 и 9 этажах. Подробнее - в материале "Пожар унёс восемь жизней. Больше было только однажды". Среди причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнём.