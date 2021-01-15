В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за коммунальной аварии. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на Сортировке произошла коммунальная авария. Вода коричневого цвета растеклась по улице Пехотинцев.

О крупном порыве трубы сообщили сразу два сотрудника "Областной газеты", оказавшихся на месте события.

По словам главы администрации Железнодорожного района Андрея Курочкина, проезд по затопленной улице закрыт. На месте работают сотрудники ГИБДД. Водителей просят искать другие пути объезда.

В МУП "Водоканал" "Облгазете" заявили, что вблизи дома по ул. Теплоходный, 13 произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Сейчас на месте работает аварийная бригада и три бригады службы благоустройства. Последствия излива планируется полностью ликвидировать к утру.

Воды нет только в детском саду №85.