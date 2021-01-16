Мэрия Екатеринбурга выплатит по 100 тысяч рублей семьям погибших при пожаре на Рассветной

Каждая семья, в которой в ночь на 12 января погиб кто-то из родных, получит по 100 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов назвал размер материальной помощи семьям погибших при пожаре на ул. Рассветная, 7. На эти цели выделено 800 тысяч рублей.

По словам врио главы города, каждая семья, в которой в ночь на 12 января погиб кто-то из родных, получит по 100 тысяч рублей. Деньги будут направлены из муниципального бюджета.

«Такого не было никогда, это неординарная ситуация, массовая гибель людей. Конечно, без помощи и без поддержки оставить дело нельзя. 800 тыс. рублей в итоге выделено из резервного фонда муниципалитета», - приводит слова Алексея Орлова ТАСС.

Напомним, пожар в двухподъездной девятиэтажке на ул. Рассветная, 7 произошёл в ночь с 11 на 12 января. В результате трагедии погибли восемь человек: семеро взрослых и один ребёнок. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Но люди погибли также на пятом и на девятом этажах – из-за отравления угарным газом. «Областная газета» подробно рассказывала об этом ЧП.

Ситуацию взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших. Нуждающимся будет выделено жильё из маневренного фонда. Организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и администрацией Екатеринбурга. На место происшествия выезжал и. о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. Также, по одной из отрабатываемых сотрудниками МВД, СК и МЧС версий, в квартире, где произошло ЧП, была отключена электроэнергия за якобы имевшийся большой долг.

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